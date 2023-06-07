İsrail kurşunuyla yaralanan 2 yaşındaki Filistinli bebeğin annesi: 'Canilerin yargıya teslim edilmesini istiyorum'

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail kurşunuyla yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Filistinli bebeğin annesi Merve Temimi, "Uluslararası bir soruşturmayla canilerin yargıya teslim edilmesini istiyorum." dedi.

İsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf'a ateş edildiğini öne sürerek civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenledi ve bölgeye giriş-çıkışları kapattı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralandı.

Ağır yaralanan bebek, İsrail güçleri tarafından helikopterle kaldırıldığı Sheba Tel HaShomer Hastanesinde 5 Haziran'da yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin kurşunuyla ölen 2 yaşındaki Muhammed'in annesi Merve Temimi, oğlunu toprağa vermesinin ardından AA muhabirine konuştu.

"Erken geldi, erken gitti"

Oğlunun dünyaya erken geldiğinin altını çizen acılı anne, "Muhammed 8 aylık doğdu, bir ay boyunca kuvözde kaldı. Erken geldi, gidişi de erken oldu; 2,5 yaşında öldü." dedi.

Cenaze töreni boyunca Allah'a şükretmeyi dilinden düşürmeyen Temimi, "Oğlum Muhammed mazlum ve şehit olarak gitti. Dolayısıyla o benim için gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Oğlunun cenaze törenini "kalabalık bir düğün" olarak niteleyen Filistinli anne, "Muhammed çok küçük olmasına rağmen herkes tarafından fazla seviliyordu. Köyde zeki bir çocuk olarak adını öne çıkarmıştı." ifadelerini kullandı.

"Canilerin yargıya teslim edilmesini istiyorum"

Acılı anne, küçük oğlunun öldürülmesine ilişkin İsrail ordusu tarafından yürütülecek soruşturmaya güvenmediğinin altını çizerek, "Uluslararası bir soruşturmayla canilerin yargıya teslim edilmesini istiyorum." dedi.

Temimi, İsrail askerlerinin kurşunuyla kaybettiği 2 yaşındaki oğlu için Facebook hesabında paylaştığı fotoğrafın altına "Annem! Şehadetin mübarek olsun." diye yazdı.

"Öldürülen çocuk İsrailli olsaydı kıyamet kopardı"

Baba Heysem Temimi de daha önce AA muhabirine açıklamada, oğlunun ölümünden İsrail ordusunu sorumlu tutmuştu.

İsrail ordusunun "Nebi Salih beldesinde silahlı kişilere karşılık vererek ateş açtığı" yönündeki açıklamasını yalanlayan Temimi, şunları söylemişti:

"Filistinli silahlı bazı kişilerin Yahudi yerleşim birimi yönüne ateş açtığı ve İsrail ordusunun buna misilleme yaptığı yönündeki iddialar doğru değil. Öncesinde herhangi bir silah sesi duymadık. İlk olarak İsrail askerleri evime ateş açtı. Bir akrabamızı ziyaret etmek için evden çıkıp aracımıza bindiğimiz sırada üzerimize ateş açıldı ve bu olay yaşandı. Aracı ters istikamete sürmeye çalıştım ancak ikinci kez ateş açıldı."

Kasabadan çıkmak isterken İsrail askerleri tarafından bir süre bekletildikten sonra ambulans çağırıldığını belirten Temimi, "Öldürülen çocuk İsrailli olsaydı kıyamet kopardı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusundan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli silahlı bazı kişilerin Nebi Salih beldesi yakınındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf yönüne ateş açtıkları, çevredeki İsrail askerlerinin de bu Filistinlilere ateşle karşılık verdiği" öne sürülmüştü.

Askerlerin saldırganları bulmak için arama başlattığı, bu sırada 2 yaşında Filistinli bir bebek ile babasının İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandığının ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, ağır yaralanan bebeğin İsrail güçleri tarafından helikopterle İsrail'deki Sheba Tel HaShomer Hastanesine nakledildiği, babasının ise Filistin tarafında tedavi altına alındığı aktarılmıştı.

Açıklamada, ordunun sivillerin yaralanması nedeniyle "üzgün" olduğu, bu tür olayları engellemek için çalıştığı ifade edilmişti.

Filistinli makamların yanı sıra Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı, 2 yaşındaki Muhammed Temimi'nin öldürülmesine tepki göstererek, olayla ilgili uluslararası soruşturma açılması talebinde bulunmuştu.