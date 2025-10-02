İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale: 27 Türk Aktivist Alıkonuldu

İsrail Deniz Kuvvetleri'nin Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahalede en az 27 Türk aktivist alıkonuldu.

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda alıkonulan gemiler, içindeki aktivistlerin isimleri ve uyrukları paylaşıldı.

Kırktan fazla gemiden oluşan ve yaklaşık 500 kişiyi taşıyan filoya 1 Ekim gecesi Gazze'ye yaklaştığı sırada İsrail güçleri tarafından müdahale edildi.

Küresel Sumud Filosu'nun açıklamasına göre filoda yer alan 56 Türk'ten 27'si İsrail tarafından alıkonuldu.

Filonun sosyal medya hesabında paylaşılan isimler şöyle:

Umut Aslan, Abdullah Gündem, Abdulsamed Turan, Haşmet Yazıcı, Yaşar Yavuz, Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman, Halil Rıfat Çanakçı, Memet Emin Aydın, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız, Abdülmecit Bağcivan, Bekir Turunç, Çakar Mesut, Müslim Ziyalı, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Hüseyin Şuayb Ordu, Metehan Sarı, Osman Çetinkaya, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Sümeyra Akdeniz Ordu, Yasemin Acar, Abdülaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Fikret Ayçin Kantoğlu, Zeynep Tekocak.

Türk vatandaşlarının gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılığın basına yansıyan yazılı açıklamasında gözaltına alınan vatandaşlar ile ilgili Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Türk yasaları çerçevesinde "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "Nitelikli Yağma", "Mala Zarar Verme" ve "Eziyet" suçları kapsamında soruşturma açıldı.

Konuya dair Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından da açıklama geldi.

Açıklamada el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiği vurgulandı.

Ayrıca "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir" dendi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de X hesabından bir paylaşım yaparak müdahaleyi kınadı.

Çelik, Türk vatandaşlarının ve diğer aktivistlerin "hemen serbest bırakılması" çağrısı da yaptı.

