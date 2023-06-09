İsrail, Kudüs'teki Bombalı Saldırıların Faili Olmakla Suçladığı Filistinli Mahkumun Evinini Yıktı

İsrail ordusu, geçtiğimiz Kasım ayında Kudüs'te iki İsraillinin ölümüne yol açan çifte bombalı saldırıları gerçekleştirmekle suçladığı Filistinli bir mahkumun evini yıktı.

İsrail ordusu, geçtiğimiz Kasım ayında Kudüs'te iki İsraillinin ölümüne yol açan çifte bombalı saldırıları gerçekleştirmekle suçladığı Filistinli bir mahkumun evini yıktı.

Xinhua'ya konuşan Filistinli güvenlik kaynakları, İsrail güçlerinin Perşembe günü Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenlediğini ve İslam El Faruk adlı mahkumun dairesinin bulunduğu dört katlı binayı kuşattığını söyledi.

Kaynaklar, İsrail güçlerinin binayı boşalttıktan sonra El Faruk'un birinci kattaki dairesini havaya uçurduğunu ve bunun tüm binada hasara yol açtığını kaydetti.

İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, İsrail güçlerinin geçtiğimiz Kasım ayında Kudüs'te iki İsraillinin ölümüne yol açan bombalı saldırıların faili olmakla suçlanan El Faruk'un evini yerle bir ettiğini doğruladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'in Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınayarak uluslararası toplumu İsrail'in bu politikasını durdurmaya çağırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor. (XHTV)