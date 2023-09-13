İsrail Jetlerinin Alçak Uçuşu Lübnan'da Paniğe Yol Açtı

Lübnan hava sahasında alçak uçuş yapan ve İsrail'e ait olduğu iddia edilen jetler vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. İsrail jetleri, Suriye'de Esed rejiminin denetimindeki bölgelere hava saldırısı düzenlemek için akşam saatlerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Alçak uçuş yapan jetlerin yüksek sesi Trablusşam halkının sokağa çıkmasına ve paniğe kapılmasına neden oldu.