İsrail İşgalcileri Filistinlilerin Yolunu Kesti, İsrail Askerleri Seyretti

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Filistinlilerin yolunu kesti, İsrail askerleri ise bu durumu seyretti. Olay, Ramallah ile çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlayan 60 numaralı otoyoldaki Beyt İl Kavşağı'nda yaşandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Filistinlilerin yolunu kesti, İsrail askerleri ise bu durumu seyretti.

AA kamerasına yansıyan olay, Ramallah ile çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlayan 60 numaralı otoyoldaki Beyt İl Kavşağı'nda yaşandı.

Bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Ramallah'ı Batı Şeria'nın diğer büyük Filistin kentlerine bağlayan ana güzergahta araçlarıyla seyir halindeki Filistinlilerin önünü kesti.

Genç yaşlardaki yerleşimci grubun bir kısmı kavşakta İsrail bayrakları sallarken, diğerleri ise yoldaki Filistin plakalı bir aracın önünde, yaya halde ve keyfi bir şekilde durarak geçişine engel oldu.

Filistin plakalı araçtaki şahıs, bu yerleşimcilerden birine yoldan çekilmesi yönünde eliyle işaret etmesine rağmen, yolu kesen yerleşimci tacizine devam etti.

Araç trafiğinin bu şekilde engellenmesi, Ramallah'ın çıkış güzergahında gerçekleşmesi nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Aynı kavşaktaki kontrol noktasında bekleyen İsrail askerlerinin, kendilerine sadece birkaç metre mesafedeki yerleşimcilere engel olmaması ve hiçbir şey olmamış gibi davranması ise dikkati çekti.

Araçlarında dakikalarca yolda bekleyen Filistinliler, yollarına ancak yerleşimci grubun provokasyonlarını sonlandırarak bölgeden ayrılmalarının ardından devam edebildi.

Olayın görüntüleri, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin korumasındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik provokasyon ve tacizlerinin nasıl hesapsız kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.