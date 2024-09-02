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İsrail İşçi Mahkemesi, genel grevi erken bitirme kararı aldı

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İSRAİL Maliye Bakanı Bazalel Smotrich, İsrail İşçi Mahkemesi'nin genel grevi erken bitirme kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, grevin siyasi ve yasa dışı olduğunu belirtti.

İSRAİL Maliye Bakanı Bazalel Smotrich, İsrail İşçi Mahkemesi'nin genel grevi erken bitirme kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, grevin siyasi ve yasa dışı olduğunu belirtti.

İsrail İşçi Mahkemesi, İsrail Genel İşçi Örgütü'nün (Histadrut) genel grevinin planlanan saat olan 18.00'da değil, yerel saatle 14.30'da bitirilmesine karar verdi. Söz konusu kararın ardından açıklama yapan İsrail Maliye Bakanı Smotrich, "Mahkeme pozisyonumuzu kabul etti ve Histadrut'un grevinin siyasi ve yasa dışı olduğuna karar verdi. Bugün akın akın işe gelen İsrailli işçiler, işçileri siyasi ihtiyaçlar için köleleştiren kırmızı sicil günlerinin sona erdiğini kanıtladı. İsrail ekonomisine zarar vermek ve böylece Sinvar ve Hamas'ın çıkarlarına hizmet etmek mümkün değildir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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