İsrail, İranlı Yahudi'nin ülkeye girişine izin vermedi

İsrail, 'Tahran'daki güvenlik yetkilileriyle irtibatı olduğu' şüphesiyle İranlı bir Yahudi'nin ülkeye girişine izin vermedi. İranlı Yahudi, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet yetkilileri tarafından gözaltına alındıktan sonra ülkesine geri gönderildi.

İsrail, " Tahran'daki güvenlik yetkilileriyle irtibatı olduğu" şüphesiyle İranlı bir Yahudi'nin ülkeye girişine izin vermedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, dün gece uçakla başkent Tel Aviv'e gelen İranlı bir Yahudi, "İran'daki güvenlik teşkilatlarıyla iletişim kurduğu" şüphesiyle Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından İsrail'e girişine izin verilmeyen İranlı Yahudi, ülkesine geri gönderildi.

Haberde, İranlı Yahudi'nin sorgusunda "ülkesindeki güvenlik teşkilatlarına hizmet etmek amacıyla bilgi toplamak ve fotoğraf çekmek için İsrail'e geldiğini itiraf ettiği" ve İran güvenlik personeliyle görüştüğü, kendisine verilen görevleri yerine getirmek için özel talimatlar ve ekipmanlar aldığının anlaşıldığı ileri sürüldü.

Kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen İranlı Yahudi'nin İsrail'de akrabalarının olduğu belirtildi.

İran'dan ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.