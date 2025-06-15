İsrail, İran Saldırıları Sonucu 13 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Açıkladı

İsrail, İran Saldırıları Sonucu 13 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Açıkladı
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İsrail Hükümeti, İran'ın gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 380 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırılarda 200'den fazla füze fırlatıldığı belirtildi.

İSRAİL, İran'ın saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 380 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisi, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamaya göre, İran tarafından şu ana kadar 200'den fazla füze fırlatıldı. Saldırılarda 3'ü çocuk, toplam 13 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 380 kişiden 9'unun durumunun ağır, 30'unun orta, 341'inin ise hafif olduğu belirtildi.

Yetkililer, füze saldırılarının can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda bina ile aracın da hasar görmesine yol açtığını da kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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