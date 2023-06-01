İsrail, İran'ın Marivan'daki nükleer bulgularına ilişkin raporu endişeyle karşıladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın Marivan bölgesinde bulunan bir tesisteki nükleer bulgulara ilişkin anlaşmazlığa dair raporunun "büyük bir endişe konusu" olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın Marivan bölgesinde bulunan bir tesisteki nükleer bulgulara ilişkin anlaşmazlığa dair raporunun "büyük bir endişe konusu" olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, Twitter hesabından, UAEA'nin yayımladığı rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayat, Marivan'daki tesise ilişkin meselenin çözüldüğü yönündeki raporun "büyük bir endişe konusu" olduğunu vurguladı.

"İran'ın bölgede nükleer madde bulunduğuna ilişkin açıklamaları güvenilir ve teknik açıdan mümkün değildir." ifadelerini kullanan Hayat, İran'ın "yalan söylemeye ve uluslararası toplumu kandırmaya devam ettiğini" kaydetti.

Hayat, İran'ın siyasi baskısının UAEA üzerindeki etkisinin "hayal kırıklığı" olduğuna dikkati çekerek, "İran'ın araştırma anlaşmasını açıkça ihlal ettiğini" iddia etti.

"Dosyayı kapatmanın çok tehlikeli sonuçları olabileceği" uyarısında bulunan Hayat, İran'ın ihlallerinden dolayı bedel ödemesi gerektiğinin altını çizdi.

Ne olmuştu?

UAEA, dün İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin her 3 ayda bir yönetim kurulu üyesi ülkelerle paylaştığı raporunu açıklamıştı.

Raporda, İran'ın Fordo yeraltı nükleer tesissinde tespit edilen yüzde 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları ve ülkenin Abadeh kenti yakınlarındaki Marivan bölgesinde bulunan bir tesisteki nükleer bulgulara ilişkin anlaşmazlığın çözüme kavuşturulduğu bildirilmişti.