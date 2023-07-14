İsrail, İran'ın İsrail hedeflerine yönelik 50'den fazla saldırı girişimini engelledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, son yıllarda İran'ın İsrail hedeflerine yönelik 50'den fazla saldırı girişimini engellediklerini duyurdu. Gallant, Azerbaycan ziyareti sırasında İran'a odaklandıklarını ve güvenlik, istihbarat ve sanayi alanlarında işbirliği ele aldıklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, son yıllarda İran'ın İsrail hedeflerine yönelik 50'den fazla saldırı girişimini engellediklerini duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Gallant, Azerbaycan'a düzenlediği 2 günlük ziyaretin ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Bakü ziyaretini, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek çeşitli faktörlerin tartışılması açısından önemli bir adım şeklinde nitelendiren Gallant, temaslarında "ana konu" olarak İran'a odaklandığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Gallant, görüşmelerde güvenlik, istihbarat ve sanayi alanlarında işbirliğini ele aldıklarını aktardı.

Konuşmasında İran'ın son yıllarda İsrail hedeflerine yönelik çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğunu dile getiren Gallant, İran'ı işaret ederek, "Güvenlik sistemimiz ve birçok ülke ile sıkı işbirliğimiz sayesinde son yıllarda 50'den fazla terör saldırısı girişimi çökertildi. Bu saldırı girişimlerinin çoğu son aşamaya ulaştı ve son anda çökertildi." ifadelerini kullandı.

Gallant, İsrail güçlerinin geçen hafta 2 gün boyunca saldırı düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentindeki duruma da değindi. İsrail Savunma Bakanı, "Cenin'de silahların etkinliğinde ve kapsamında bir artış keşfettik; bu, İran'ın sağladığı finansmanın bir sonucudur. Artık Filistin yönetiminin kendisinden bekleneni yapma fırsatı var." diye konuştu.

İsrail, Filistin yönetimini Cenin'de güvenlik kontrolünü sağlayamamakla suçluyor. Filistin yönetimi ise İsrail'in Cenin'e ve kentteki mülteci kampına yönelik sürekli saldırılarının durumu karmaşıklaştırdığını belirtiyor.

İsrail ordusunun, 3 Temmuz'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği 48 saatlik kuşatma, hava ve kara saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüştü. İsrail'in saldırıları Cenin Mülteci Kampı'nda altyapıya büyük zarar vermişti.

Bölgedeki silahlı direniş grupları ve halkın bazı kesimlerinde, İsrail saldırılarına karşı etkisizliği nedeniyle Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetimine karşı tepki oluşmuştu.