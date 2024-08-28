İsrail, İran'ın Batı Şeria'da terör cephesi kurmaya çalıştığını iddia etti

İSRAİL Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ın Ürdün üzerinden silah taşıyarak Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudiye ve Samarya Bölgesi'nde 'terör cephesi' kurmaya çalıştığını öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dün geceden bu yana Cenin ve Tulkarm mülteci kamplarında İran-İslamcı terör altyapılarını çökertmek için tüm gücüyle çalışıyor. İran, teröristleri finanse edip silahlandırarak ve Ürdün'den gelişmiş silah kaçakçılığı yaparak, Gazze ve Lübnan modelini izleyerek Yahudiye ve Samarya'da İsrail'e karşı bir doğu terör cephesi kurmaya çalışmaktadır. Bu tehdide karşı, Filistinlilerin geçici olarak tahliyesi ve gerekli her türlü tedbir de dahil olmak üzere, Gazze'deki terör altyapılarına karşı kullanılan aynı kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Bu bir savaş ve kazanmalıyız" dedi.