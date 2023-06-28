İsrail, İran'ı Sivil Hedeflere Yönelik Siber Saldırılarla Suçladı

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü (INCD) Genel Müdürü Gaby Portnoy, İran'la bağlantılı grupların bölgedeki birçok ülkede sivil hedeflere siber saldırılar düzenlediğini açıkladı. Portnoy, İsrail'in bu saldırıları engellemek için çalıştığını belirtti.

KUDÜS, 28 Haziran (Xinhua) -- İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü (INCD) Genel Müdürü Gaby Portnoy Salı günü yaptığı açıklamada İran'la bağlantılı grupları bölgedeki birçok ülkede sivil hedeflere siber saldırılar düzenlemekle suçladı.

Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen yıllık Siber Hafta etkinliğinde konuşan INCD yöneticisi, İsrail savunma topluluğunun İran'ın siber faaliyetlerinden her detayıyla haberdar olduğunu ve "bunları farklı yollarla savuşturmak için çalıştığını" söyledi.

Portnoy, "İsrail vatandaşlarına karşı siber saldırılar gerçekleştiren herkes bunun için ödeyeceği bedeli hesaba katmalıdır" diyerek uyarıda bulundu.

INCD'nin geçen yıl siber saldırıları tespit etmek için dayanıklılığı arttırmak ve kabiliyetleri genişletmek üzere çok çalıştığını, kalkanları yükselttiğini ve özellikle İran'dan gelenler olmak üzere "kötü niyetli" faaliyetleri açığa çıkardığını kaydeden genel müdür, saldırıların çoğunun engellendiğini de sözlerine ekledi.

İran ise suçlamalara henüz yanıt vermedi.