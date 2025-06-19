İsrail, İran'daki Nükleer Tesisi Hedef Aldı

İsrail, İran'daki Nükleer Tesisi Hedef Aldı
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İsrail'in, sabah saatlerinde İran'ın Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne saldırdığı bildirildi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadığı, tesis çevresindeki halkın güvenliğinin sağlandığı belirtildi.

İSRAİL'in, İran'da Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ni vurduğu bildirildi.

İran haber ajansı, İran Atom Enerjisi Kurumu Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne saldırıda bulunduğu kaydedilerek, "Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Önceden alınmış güvenlik önlemleri sayesinde, tesis çevresindeki bölge halkı açısından da hiçbir risk veya zarar söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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