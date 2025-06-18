İsrail, İran'a Hava Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail, İran'a Hava Saldırılarını Sürdürüyor
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İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran'a yönelik hava operasyonları hakkında açıklamalarda bulunarak, nükleer tehdidi ortadan kaldırmak için sistematik bir mücadele içinde olduklarını ifade etti. 13 Haziran'dan itibaren yüzlerce saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İSRAİL Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran'a yönelik saldırılara ilişkin "Nükleer tehdidi ortadan kaldırmak için sistematik bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılara dair açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik hava operasyonlarını sürdürdüklerini belirten Defrin, "Nükleer tehdidi ortadan kaldırmak için sistematik bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Defrin, saldırılarla İran'ın balistik füze ve hava savunma sistemlerine ciddi zarar verdiklerini söyledi.

İsrail ordusunun 13 Haziran'dan itibaren İran'a yüzlerce hava saldırısı düzenlediğini kaydeden Defrin, bu operasyonlarda İran'da 1100'den fazla hedefi imha ettiklerini açıkladı. Defrin, İsrail'e ait insansız hava araçlarını düşürmeye çalışan İran ordusuna bağlı 5 helikopteri de hedef aldıklarını bildirdi.

Defrin, İran'ın misilleme olarak gece boyunca İsrail'e yaklaşık 30 balistik füze fırlattığını kaydederek, bu füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

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