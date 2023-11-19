İsrail İnsansız Hava Aracı Lübnan'ı Hedef Aldı

İsrail'in kuzeyindeki topçu birliğinin Lübnan'ın güneyindeki bir köyü hedef alan bombardımanının ardından bölgeden yükselen duman, 18 Kasım 2023. İnsansız hava aracı Toul ve Kfour arasındaki yolda bulunan yerel bir alüminyum fabrikasına iki füze atarak fabrikanın bir kısmını tahrip etti. Olayda kimse yaralanmadı.

MOSHAV DOVEV, 19 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyindeki topçu birliğinin Lübnan'ın güneyindeki bir köyü hedef alan bombardımanının ardından bölgeden yükselen duman, 18 Kasım 2023.

Lübnanlı askeri kaynaklar Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Cumartesi günü Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kentine, İsrail'in Temmuz 2006'da Lübnan'a açtığı savaştan bu yana ilk kez saldırdığını söyledi.

İnsansız hava aracı Toul ve Kfour arasındaki yolda bulunan yerel bir alüminyum fabrikasına iki füze atarak fabrikanın bir kısmını tahrip etti. Olayda kimse yaralanmadı. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Xinhua aracılığıyla)