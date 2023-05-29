İsrail'in Yom Kippur Savaşı'na ilişkin belgeleri istihbarat zafiyetlerini ortaya çıkardı

İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığı, Yom Kippur Savaşı'na ait arşivi bir internet sitesi üzerinden paylaştı. Belgeler, hükümetin ve güvenlik teşkilatının hazırlıksız yakalandığı savaşta yaşanan istihbarat açıklarını gösterdi.

İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığı'nın, 1973'te Mısır ile Sina Yarımadası, Suriye ile de Golan Tepeleri'nde yaşanan Yom Kippur Savaşı'na ilişkin paylaştığı belgelerin, Tel Aviv'in "istihbarat zafiyetlerini gösterdiği" bildirildi.

İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığı, Arap ülkeleriyle İsrail'i cephede karşı karşıya getiren son savaş Yom Kippur diğer adıyla 6 Ekim Savaşı'na ait "yaklaşık 15 bin fotoğraf, 6 bin belge, 215 film, 40 ses kaydı ve 169 haritanın" yer aldığı arşivi bir internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

İsrail medyası, internet sitesindeki belgeler üzerinden "hükümetin ve güvenlik teşkilatının hazırlıksız yakalandığı Yom Kippur Savaşı'nda çok sayıda istihbarat açığı yaşandığının ortaya çıktığını" vurguladı.

İ24 televizyon kanalının internet sitesindeki habere göre, 443 şeklinde numaralandırılan savaşın başlamasından birkaç saat önce istihbarat birimlerinin geçtiği bir raporda, "Mısır ve Suriye'nin sınırda savaş hazırlığında olduğu, bir saldırı başlatmak isterlerse yeterli araç ve mühimmata sahip oldukları" aktarıldı.

Raporu hazırlayan istihbaratçılar, "Mısır ve Suriye'nin yakında bir savaşa başlayabileceği yönünde işaretler verdiğini ancak bu iki ülkenin de savaşta başarılı olamayacaklarının farkında olduklarını, bu nedenle risk almayacaklarını" belirtti.

Times of Israel'in haberinde de istihbarat birimlerinin, savaştan bir gün önce hazırladığı raporunda, "Kahire'nin yeniden bir savaşa girişme ihtimalini zayıf, Suriye'nin Mısırlılar olmadan kendi başlarına bir saldırı başlatma olasılığını da düşük gördükleri" kaydedildi.

Yom Kippur Savaşı, Mısır ve Suriye'nin 6 Ekim 1973'te İsrail'e karşı başlattığı ve Arap ülkeleriyle İsrail'in cephede çarpıştığı son savaş oldu.

Arap ülkeleri arasında "6 Ekim" olarak bilinen savaş, Yahudiler için kutsal "kefaret gününde" başlaması nedeniyle "Yom Kippur" olarak adlandırılıyor.