İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar Başkanlığındaki İsrail Heyeti, Somaliland'de: Güvenlik ve Askeri İş Birliği Gündemde

(ANKARA) - İsrail'in Somaliland'i resmen tanımasının ardından Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Hargeisa'ya gitti. Görüşmelerin güvenlik ve siyasi iş birliğine odaklanması beklenirken, İsrail'e olası askeri kullanım izni iddiaları bölgesel dengelere ilişkin tartışmaları artırdı.

İsrail Kanal 14 televizyon kanalının bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail'in Somaliland'i resmen tanımasının ardından Hargeisa'ya gitti. Saar'ın, yerel liderlikle görüşmesi öngörülüyor.

Haberde, görüşmelerin özellikle güvenlik ve siyasi ilişkiler alanlarında ikili iş birliğine odaklanacağı bildirildi. Somaliland'ın, topraklarında potansiyel askeri kullanım için belirlenmiş alanlara, savunma tesislerinin kurulması da dahil olmak üzere, İsrail'e izin verebileceği belirtildi. Ancak bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Katar merkezli El-Arabi El-Cedid gazetesi, İsrail'in bölgedeki varlığının, Somali'de askeri gücü bulunan Mısır üzerinde caydırıcı bir etki yaratabileceğini ve Kahire'nin bölgede askeri bir girişimde bulunmadan önce iki kez düşünmesine neden olabileceğini belirtti.