İsrail ordusu, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde yaptığı aramada Hamas'ın karargahı olduğunu gösterecek ya da hastanede tünel ağı olduğu iddiasını destekleyebilecek herhangi bir kanıt bulamadı.

- İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik iddiaları yalan çıktı

GAZZE - İsrail ordusu, dün baskın gerçekleştirdiği Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde yaptığı 17 saatlik aramanın ardından yayınladığı videoda, hastanenin Hamas'ın karargahı olduğunu gösterecek ya da hastanede tünel ağı olduğu iddiasını destekleyebilecek herhangi bir kanıt yer almadı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin dün sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne gerçekleştirdiği baskın 17 saat sürdü. İsrail ordusu, baskının ardından Hamas'a yönelik iddialarını desteklemek amacıyla askerlerin hastanede çektiği videoyu paylaştı. Ancak İsrail yönetiminin daha önce hastanenin altında Hamas'ın tünel ağı bulunduğuna dair iddiasını destekleyecek nitelikte hiçbir kanıta rastlanmadı. 7 dakikalık videoda, Hamas'a ait olduğu iddia edilen makineli tüfekler, çeşitli ekipmanlar ve bir bilgisayar yer aldı. Bir MR cihazının arkasındaki silahlar gösterildi. Videoda, Hamas'ın hastaneyi komuta merkezi veya üs olarak kullandığına dair iddiaları doğrulayacak kareler yer almadı. Videonun altında yer alan açıklamada hastanede "komuta merkezi" bulunduğu belirtilse de söz konusu iddiayı destekleyecek nitelikte görüntüler paylaşılmadı.

Şifa Hastanesi'nde komuta merkezi olduğunu ispatlayamayan İsrail ordusunun paylaştığı videonun ardından Hamas'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in iddiaları "açıkça yalan ve ucuz propaganda" olarak nitelendirildi.

İsrail'in Şifa Hastanesi iddiaları yalan çıktı

İsrail ordusundan dün baskına dair yapılan ilk açıklamada, "İstihbarat bilgilerine ve operasyonel gerekliliğe dayanarak İsrail Savunma Kuvvetleri, Şifa Hastanesi'ndeki belirli bir alanda hassas ve hedefli bir operasyon yürütüyor" ifadeleri kullanılmıştı. Hastanede Hamas'a ait komuta merkezi olduğu iddia edilen açıklamada, tüm Hamas mensuplarına "teslim ol" çağrısı yapıldığı belirtilmişti. Ayrıca hastanede Hamas mensuplarına da rastlanmazken, İsrail Ordu Radyosu ise dün baskından saatler sonra yaptığı açıklamada hastanede İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirti olmadığını aktarmıştı.