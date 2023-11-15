İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskın uluslararası normları ihlal ediyor

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskınla tüm uluslararası normları ihlal ettiğini belirterek, "Görünüşe göre, ne kadar ağır olursa olsun hiçbir suç uluslararası toplumun İsrail'e dur demesi için yeterli değil" dedi.

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskına sessiz kalanlara sert tepki gösterdi. Mansur, Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskınla tüm uluslararası normları ihlal ettiğini ve buna rağmen hala hukukun üstünde bir devlet muamelesi gördüğünü açıkladı. Mansur, "Görünüşe göre, ne kadar ağır olursa olsun hiçbir suç, Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası toplumun İsrail'e dur demesi için yeterli değil. İtidal çağrıları açıkça işe yaramıyor. Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi yönündeki talepler, hukukun uygulanması için acil, ciddi ve kolektif çabalarla desteklenmelidir" dedi. - NEW YORK