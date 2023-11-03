İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın Filistin Direktörü Jason Lee, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi girişindeki ambulanslara yönelik saldırısıyla ilgili çocukların da öldüğünü belirtti. Lee, ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in Şifa Hastanesi girişindeki ambulanslara saldırısı: Çocuklar da öldü

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) Filistin Direktörü Jason Lee, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi girişindeki ambulanslara yönelik saldırısıyla ilgili, "Ölenler arasında çocukların da olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Save The Children'ın sosyal medya platformu X hesabından paylaşılan açıklamasında Lee, "Birçok kritik hastanın sığındığı Gazze'deki Şifa Hastanesi girişinde ambulansların vurulduğuna yönelik haberler nedeniyle dehşete kapıldık." değerlendirmesini yaptı.

Lee, ateşkes çağrısını yineleyerek "Ölenler arasında çocukların da olduğunu düşünüyoruz. Hemen şimdi ateşkese ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.