İsrail'in Şebaa beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şebaa beldesine yönelik düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in topçu atışlarının bazı evlere isabet ettiği belirtiliyor. Saldırının ardından Hizbullah Hareketi'nden bir açıklama yapıldı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şebaa beldesine yönelik düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre, İsrail'in topçu atışlarının bazıları Nebatiye vilayetine bağlı sınır üzerindeki Şebaa beldesindeki kimi evlere isabet etti.

Şebaa'daki bir evin isabet aldığı saldırıda, 1 çiftin yaşamını yitirdiği ve Mercayun ilçesindeki hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

İsrail ordusundan daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan'dan yaklaşık 30 hava topunun atıldığı belirtilmiş ve bunun üzerine de karşılık verildiği ve saldırının devam ettiği kaydedilmişti.

Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik saldırının ardından Hizbullah Hareketi'nden bir yazılı açıklama yayınlanmıştı.

Ülkenin güneyde, işgal altındaki Kefr Şuba çiftliklerindeki İsrail'e ait 4 askeri noktanın havan topu ve roketlerle hedef alındığı aktarılmıştı.