İsrail'in Sderot kentinde Türk gazetecilere havan topu saldırısı

İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiği Gazze'nin kuzeyindeki Sderot kentinde Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye havan topu atıldı. Gazeteciler saldırı sırasında güvenli bir yere sığındı.

İsrail'in Gazze'ye 1 kilometre uzaklıktaki Sderot kentinde Türk gazetecilerin çekim yaptığı bölgenin yakınlarına havan topu atılmasıyla hareketli anlar yaşandı.

İsrail- Filistin arasındaki çatışma 8. günde devam ediyor. Gazze'nin kuzeyinde bulunan İsrail'in Sderot kentinde Türk gazetecilerin görev yaptığı noktada hareketli anlar yaşandı. Hamas'ın Sderot kentine havan topu atışıyla gazeteciler kendini yere attı.

Kara harekatı bekleniyor

Gazze'nin kuzey noktasında bulunan Sderot kentine askeri sevkiyatını arttıran İsrail, yüzlerce tankı Sderot kentinde konuşlandırdı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere güneye geçmeleri için verdiği sürenin saat 16.00'da dolmasıyla gözler muhtemel kara harekatına çevrildi. - SDEROT