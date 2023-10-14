İsrail'in Sderot kentinde gazetecilere havan topu saldırısı

İsrail'in Gazze'ye 1 kilometre uzaklıktaki Sderot kentinde gazetecilerin çekim yaptığı bölgenin yakınlarına havan topu atılmasıyla hareketli anlar yaşandı. Hamas'ın Sderot kentine havan topu atışıyla gazeteciler de panik yaşadı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara harekatı başlatması bekleniyor.

- İsrail'in Sderot kentinde gazetecilerin çekim yaptığı bölgede havan topu atıldı

SDEROT - İsrail'in Gazze'ye 1 kilometre uzaklıktaki Sderot kentinde gazetecilerin çekim yaptığı bölgenin yakınlarına havan topu atılmasıyla hareketli anlar yaşandı.

İsrail-Filistin arasındaki çatışma 8. günde devam ediyor. Gazze'nin kuzeyinde bulunan İsrail'in Sderot kentinde gazetecilerin görev yaptığı noktada hareketli anlar yaşandı. Hamas'ın Sderot kentine havan topu atışıyla gazeteciler de panik yaşadı.

Kara harekatı bekleniyor

Gazze'nin kuzey noktasında bulunan Sderot kentine askeri sevkiyatını arttıran İsrail, yüzlerce tankı Sderot kentinde konuşlandırdı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere güneye geçmeleri için verdiği sürenin saat 16.00'da dolmasıyla gözler muhtemel kara harekatına çevrildi.