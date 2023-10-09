İsrail'in savaş ilanıyla Gazze'de yoğun askeri hareketlilik

İsrail'in savaş ilan etmesiyle birlikte abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketlilik sürüyor.

İsrail'in güneyinde abluka altında bulunan Gazze Şeridi çevresinde olağanüstü durum devam ediyor. İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı araç ve askeri birlikler bölgede konuşlandı ve bölgedeki hareketlilik sürüyor.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı, İsrail içindeki bölgelerde güçlü patlamalar olarak duyuluyor.

İsrail ordusu, Gazze çevresindeki 7 ayrı yerleşim yerinde Filistinli silahlı gruplarla çatışıyor.

Yaşananlar "İsrail'in 11 Eylül'ü"

İsrail Ordu Sözcüsü Doron Spielman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'a bağlı silahlı unsurların "havadan, karadan ve denizden" bu bölgelere geldiğini belirterek, İsrail'in kaotik bir gün yaşadığını dile getirdi.

Hamas'tan bu saldırıya katılan herkesin peşine düşeceklerini savunan Spielman, yaşananları "İsrail'in 11 Eylül'üne" benzetti.

Sderot kentindeki polis karakolu enkaz halinde

İsrail polisi ve özel kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden sızarak Sderot kentindeki polis merkezini ele geçiren Filistinli silahlı gruplarla pazar gece boyunca çatıştı.

Sderot polis karakolundan ise geriye bir enkaz kaldı.

Kullanılan patlayıcılar nedeniyle enkaza dönen binada duvarların karardığı, boruların patlaması sonucu çevreyi su bastığı görülüyor. Karakolun çevresinde çok sayıda yanmış araç dikkati çekiyor. İsrail polisi, 10 Filistinli silahlı unsurun burada etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sderot'a 20'den fazla roket isabet etti

Yaklaşık 31 bin nüfuslu sınır kenti Sderot'un Belediye Başkanı Alon Davidi, abluka altındaki Gazze'den İsrail'e başlatılan saldırıları ve kentteki gelişmeleri değerlendirdi.

Davidi, Gazze'den araçlarla Sderot'a sızan grupların şehir karakoluna saldırdıklarını belirterek, "Şehir karakolunu görüyorsunuz. İki cip ve silahlarla binaya girdiler. Karakolun hem içinde hem de dışında çok şiddetli çatışmalar yaşandı. 10'dan fazla terörist öldürüldü. İsrail polisinden 8-9 kişi karakolun içinde ve dışında yaşamını kaybetti." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan tüm İsrail ordusunu ve silahlarını kullanarak Gazze'ye kapsamlı bir harekat başlatmasını isteyen Davidi, "Gazze'ye girip Hamas ve İslami Cihad'ı yok etmeliyiz. Eğer ülke ve hükümetin zamana ihtiyacı varsa biz aylarca evlerimizde kalıp ordunun Gazze'de işini yapıp Hamas'ın ve İslami Cihad'ın tüm lider kadrolarının öldürmesini bekleyebiliriz. Bu seçeceği sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'den Sderot'a füze saldırılarının devam ettiğini kaydeden Davidi, "Demir Kubbe'ye rağmen bugün 20'den fazla roket ve havan, ev ve kamu binasına isabet etti. Şu ana kadar roket saldırılarında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı." diye konuştu.

"Hizbullah'la savaş başlarsa, Hayfa da kuzey de burası gibi olacak"

Sderot'ta yaşayan 60 yaşındaki Ron, cumartesi sabaha karşı kırmızı alarm verildiğinde neyle karşı karşıya olduklarını bilmediklerini belirterek, "Alarmdan 10 dakika sonra silah sesleri duymaya başladık. Şaşırmıştım. Camdan baktığımda Hamaslıların polise ve insanlara ateş açtığını gördüm. Hemen tüm kapıları kapatarak sığınağa gittik." dedi.

Ron, Sderot dışında Gazze çevresindeki diğer bölgelerde de büyük bir çatışma olduğunu daha sonra anladıklarını ifade etti.

Yaşadığı kenti ve evini terk etmeyeceğini söyleyen Ron, "Bunu söylemek belki biraz garip olacak ama burası basit ve sakin bir yer, insanları da öyle. Burayı seviyorum ve başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Güneyde kalmaya devam edeceğim. Nereye gideyim ki? Hizbullah'la savaş başlarsa, Hayfa da kuzey de burası gibi olacak." şeklinde konuştu.