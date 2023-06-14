İsrail'in Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı iddiası

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.05'te Şam'ın güneybatısındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi. İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.