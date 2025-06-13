İsrail'in Saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri Hayatını Kaybetti
İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin öldüğü bildirildi.
İSRAİL'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran, İsrail'in Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'ye yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya