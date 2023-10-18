İsrail'in saldırısında hayatını kaybedenler için Iğdır'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini vurmasıyla hastanede hayatını kaybedenler için Iğdır'daki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Binlerce insanın güvenli olduğu gerekçesiyle sığındığı Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi dün akşam İsrail tarafından vuruldu. Hastanede en az 500 kişi öldü. Yaşanan acı olay sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Iğdır'daki camilerde sela okundu. Öğle namazı sonrasında da camilerde ölenler için dualar edildi. Daha sonra ise gıyabi cenaze namazı kılındı. - IĞDIR