İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 3 Hizbullah üyesi son yolculuklarına uğurlandı

İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 3 Hizbullah üyesi için düzenlenen cenaze törenleri gerçekleştirildi. Hizbullah mensupları ve yakınları, törenlerde İsrail'e ve ABD'ye karşı sloganlar attı. Hizbullah Milletvekili, İsrail'e yönelik saldırıların yanıtsız kalmayacağını belirtti.

İsrail'in dünkü saldırısında hayatını kaybeden 3 Hizbullah üyesi düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyindeki İsrail sınırı yakınında yer alan askeri gözetleme noktalarında ölen 3 üyesi için Nebatiye vilayetine bağlı Harbet Slim beldesi ile Sur Nakura kentine bağlı Nakure bölgesinde 2 ayrı cenaze töreni gerçekleştirdi.

Harbet Slim beldesinde, hayatını kaybeden 2 Hizbullah üyesi için düzenlenen cenaze törenine güney bölgesindeki Şiiler ile Lübnan Meclisi Hizbullah Milletvekili Hasan Fadallah, Hizbullah mensupları ve ölenlerin yakınları katıldı.

Cenazeye katılanlar, saldırıda yaşamını yitiren Ali Ftuna ve Husam İbrahim'e ait resimler ile Hizbullah ve Filistin bayrağı taşıyıp, "İsrail'e ölüm", "ABD'ye ölüm", "Lebeyke Kudüs", "Lebeyke Hizbullah" gibi sloganlar attı.

Törende bir konuşma yapan Hizbullah Milletvekili Fadallah, İsrail'in Hizbullah'a yönelik hiçbir saldırısının yanıtsız kalmayacağını belirterek düşmana bedel ödetecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünkü "Orta Doğu'yu değiştireceğiz" ifadesine atıfta bulunan Fadallah, ABD'nin de daha önce Orta Doğu'ya yönelik projelerinin olduğunu ancak Hizbullah ve direniş cephesinin bu projeyi hezimete uğrattığını ileri sürdü.

Toplu cenaze namazı kılındıktan sonra militanlar belde mezarlığında toprağa verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden diğer Hizbullah üyesi de Nakure'de düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Lübnan sınırı üzerindeki çatışmalar

İsrail ordusu, 8 Ekim'de Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, buna topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, dün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

Ancak İsrail, dün Lübnan topraklarından ülkeye sızma girişimi olduğunu, çıkan çatışmada 2 unsurun öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, sızma saldırısına karşılık Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 askeri hedefi vurmuş, bunun neticesinde 3 Hizbullah üyesi hayatını kaybetmişti.

Sızma saldırısını ise Filistin İslami Cihad Hareketi üstlenmişti. İslami Cihad Hareketi, saldırıda İsrail'in 2 askerinin öldürüldüğünü ve 5'inin yaralandığını duyurmuştu.