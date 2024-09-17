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Gazze'deki Saldırıların Ardından Türkiye'ye Gelen Vaad Elbenna, 3. Çocuğunu Doğurdu

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında eşini ve kız kardeşini kaybeden Vaad Elbenna, yaralı kızıyla birlikte Türkiye'ye getirildi. Ankara'da 3. çocuğunu dünyaya getiren Elbenna, oğluna Adem adını verdi. Gazze'de yaşadığı trajik olayları ve Türkiye'deki yaşamına dair umutlarını paylaştı.

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik saldırılarında eşi ile kız kardeşini kaybeden, yaralı kızı ile birlikte Türkiye'ye getirilen 2 çocuk annesi Vaad Elbenna (23), Ankara'da 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdi.

Gazze'de yaşayan Filistinli Vaad Elbenna, İsrail'in saldırıları üzerine eşi ve 2 çocuğu ile birlikte yaşadıkları evden çıkarılarak güvenli bölgeye götürüldü. Eşi Muhammet T. burada İsrail'in attığı bombayla hayatını kaybetti, kızı Suha T. (4) ise yaralandı. Türkiye'nin Gazze'deki hasta ve yaralılara yönelik yardımlar kapsamında, Vaad Elbenna ve kızı, 11 Ocak'ta Mısır'dan Türkiye'ye getirildi. Elbenna ve kızı Suha, Ankara'ya yerleşti. 3 yaşındaki oğlunu da Gazze'deki akrabalarının yanına bırakan Elbenna, Ankara'ya geldikten bir süre sonra 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. Elbenna, mayıs ayında Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. Elbanna, oğluna Adem ismini verdi.

Vaad Elbanna, Gazze'deki saldırıların ardından evden çıkarıldıklarını ve bir okula sığındıklarını belirterek, "Eşim ve kızım okuldan çıkıp yolda yürürken üzerlerine bomba atıldı. Eşim parçalanmış halde şehit oldu. 4 yaşındaki kızım Suha ise yaralandı. Bomba atıldığı zaman ne eşimin ne de kızımın yanına gidemedim. Ama okuldakiler yardıma koştu. Kızımın tedavisi için Türkiye'ye geldikten 4 ay sonra duydum ki kız kardeşim ve eniştem de şehit olmuş. Kızımın sağlık durumundan dolayı panikle Türkiye'ye geldim. 3 yaşındaki oğlum da Gazze'de kaldı. Türkiye'ye geldikten sonra hamile olduğumu öğrendim. Bir erkek çocuğu dünyaya geldi. O da Türk vatandaşı oldu. Adını Adem koydum. Geldiğimiz günden bu zamana kadar her türlü ihtiyacımız karşılandı. Yine de bir gün vatanıma dönmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Türkiye İsrail Ankara Çocuk Gazze

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