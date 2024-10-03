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İsrail'in saldırısında 9 ölü, 14 yaralı

İsrail'in saldırısında 9 ölü, 14 yaralı
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Başura bölgesine düzenlediği saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Hastanelerde tedavi gören 10 kişi taburcu oldu.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Başura bölgesine düzenlediği saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in, Beyrut'un batısındaki Başura bölgesine düzenlediği saldırıda 9 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hastanelerde tedavi gören 10 kişinin ise taburcu olduğu kaydedildi.

Bölgede saldırı alanından çıkarılan cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için DNA testlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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