İsrail'in saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Filistinli sivillerin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki BM'ye ait Fakhoora Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Gazze şehrindeki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişinin vurulduğu saldırıda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun Filistinli sivillerin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki BM'ye ait Fakhoora Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Gazze şehrindeki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişinin vurulduğu saldırıda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 29. gündür ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail ordusunun çok sayıda Filistinli sivilin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Fakhoora Okulu'na gerçekleştirdiği saldırının bilançosu netleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Çocuk hastanesinde 2 can kaybı

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze şehrinin kuzeyindeki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini vurduğu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. - GAZZE