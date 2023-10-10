İsrail'in saldırısında 1 Lübnan askeri yaralandı
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Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyine gerçekleştirdiği saldırıda 1 askerin yaralandığını duyurdu. İsrail'den gelen topçu atışları ve havanların Lübnan ordusunun bir merkezine düştüğü iddia edildi.
Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyine dün gerçekleştirdiği saldırıda 1 askerin yaralandığını duyurdu.
Ordu, X sosyal medya hesabı üzerinden saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'den gelen topçu atışları ve havanların bazılarının Rmeyş beldesinin dışında yer alan Lübnan ordusunun bir merkezine düştüğü iddia edildi.
Saldırıda 1 Lübnan askerinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Dünya