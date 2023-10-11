İsrail'in saldırısı sonucu 3 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu 3 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Al-Nada Towers bölgesinde bir ambulansı hedef alan hava saldırısında 3 sağlık görevlisi şehit oldu" denildi.