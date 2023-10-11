İsrail'in saldırısı sonucu 3 sağlık görevlisi hayatını kaybetti
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu 3 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu 3 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Al-Nada Towers bölgesinde bir ambulansı hedef alan hava saldırısında 3 sağlık görevlisi şehit oldu" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya