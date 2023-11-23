İsrail'in saldırılarında ölenlerin çoğu kadın ve çocuk

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen 14 bin 128 Filistinlinin yüzde 74'ünün kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Birleşmiş Miletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiği kaydedildi.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen 14 bin 128 Filistinlinin yüzde 74'ünün kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Birleşmiş Miletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 21 Kasım itibarıyla yerinden edilen 1 milyon 37 bin Filistinlinin, kuzey bölgesi de dahil, Gazze Şeridi genelinde UNRWA'ya ait 156 tesise sığındığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile güneyde Han Yunus ve Refah bölgelerindeki 99 UNRWA tesisinde yaklaşık 877 bin yerinden edilen kişinin kaldığı belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 128 kişinin öldürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 14 bin 128'den fazla insan öldürüldü; bunların yüzde 74'ünün çocuk ve kadın olduğu belirtiliyor." denildi.

UNRWA, 160 bin Filistinlinin sığındığı 57 tesisine erişim sağlayamıyor

İsrail güçlerinin 12 Ekim'de tahliye kararı vermeden önce, yaklaşık 160 bin yerinden edilmiş Filistinlinin, Gazze kenti ile kuzey bölgesindeki 57 UNRWA tesisinde kaldığı hatırlatılan açıklamada, "UNRWA, yerinden edilmiş kişileri korumak veya onlara yardım etmek için söz konusu tesislere erişim sağlayamamaktadır. Bu kişilerin durumuna ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi sahibi değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, UNRWA tesislerindeki ciddi kalabalığa dikkati çekilerek, UNRWA okullarında yaklaşık 220 kişinin tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kaldığı ve ortalama her 4 bin 500 için bir sadece bir duş alınacak yerin bulunduğuna vurgu yapıldı.

Barınak olarak tasarlanmayan UNRWA tesislerine yerinden edilen kişilerin sığınmak zorunda kaldığı hatırlatılan açıklamada, duş alacak yer eksikliği sebeplerinden birinin bu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "UNRWA, hem mekan yetersizliği hem de ulaşım için gerekli yakıt eksikliği nedeniyle tesislerine ilave mobil duşakabin getiremedi." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 108 UNRWA çalışanının öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, bunların en az yüzde 40'ının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Gazze Vadisi'nin güney kısmında öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, daha önce Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki halka, Gazze Vadisi'nin güneyine gitme çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.