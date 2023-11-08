İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden UNRWA çalışanı için anma töreni düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybeden 89 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı için BM Cenevre Ofisi'nde anma töreni düzenlendi. BM yetkilileri ve çalışanları, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler UNRWA çalışanlarını anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybeden 89 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı için BM Cenevre Ofisi'nde anma töreni düzenlendi.

BM yetkilileri ve çalışanları, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler UNRWA çalışanlarını anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, X sosyal medya platformunda bu anlara ilişkin görüntüleri paylaşırken, "Bugün BM Cenevre Ofisi'nde, Gazze'de öldürülen UNRWA meslektaşlarımızı andığımız, hüzünlü ve son derece üzücü bir an. Şu ana kadar 89 kişi hayatını kaybetti. Bu şoke edici bir durum." ifadelerini kullandı.

UNRWA, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında, Gazze Şeridi'nde öldürülen UNRWA çalışanları sayısının 89'a çıktığını belirterek, "Bu, BM tarihinde, bir çatışmada öldürülen en yüksek BM yardım çalışanı sayısıdır." ifadesi kullanmıştı.