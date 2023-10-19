İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 3 bin 785'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısının 3 bin 785'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca hastanelerde ilaç ve yakıt eksikliği yaşandığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısının 3 bin 785'e yükseldiğini, bunların 1524'ünün çocuk olduğun duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 3 bin 785 sivilin yaşamını yitirdiği, 12 bin 493 sivilin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık hayatını kaybedenler arasında 1524 çocuk, 1000 kadın ve 120 yaşlının; yaralananlar arasında ise 3 bin 983 çocuk, 3 bin 300 de kadının bulunduğunu aktardı.

HASTANELERDE İLAÇ SORUNU

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt ve ilaç eksikliğinin yaşandığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelere tıbbi malzemelerin ulaştırılmasında yaşanacak herhangi bir gecikme daha fazla yaralı ve hastaya mal olacaktır. Uluslararası toplumdan ve insani yardım kuruluşlarından Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin acil tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasını hızlandırmalarını talep ediyoruz" denildi.