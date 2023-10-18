İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için Hakkari'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından kıldırılan namaza çok sayıda vatandaş katıldı.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Hakkari'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için Ulu Camii'de öğle namazı öncesi sela okunarak gıyabi cenaze namazı kılındı. Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından bir açıklama yapan Müftü Fakirullahoğlu, "Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun" dedi. - HAKKARİ