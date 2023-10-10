İsrail'in saldırılarında 788 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıların dördüncü gününde 788 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 100 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'de yayınlanan Haaretz'in haberinde ise 900 İsrailli'nin yaşamını yitirdiği ve 2 bin 400 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıların dördüncü gününde 788 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 100 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'de yayınlanan Haaretz'in haberinde ise 900 İsrailli'nin yaşamını yitirdiği ve 2 bin 400 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın İsrail'in 7 Ekim'de başlayan Gazze ve Batı Şeria'ya saldırılarında, yaşamını yitirenlerin sayısının 788'e, yaralıların sayısının 4 bin 100 kişiye yükseldiğini açıkladığını duyurdu.

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin internet sitesindeki haberde ise 900 İsrailli'nin yaşamını yitirdiği ve 2 bin 400 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla saldırı başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri ise buna karşılık "Demir Kılıçlar Operasyonu"nu başlattığını duyurdu.

(Fotoğraf: Filistin Dışişleri Bakanlığı)