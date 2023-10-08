İsrail'in saldırılarında 313 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 313 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise bin 990'a yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 313 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise bin 990'a yükseldiğini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Çatışmalar devam ederken Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının arttığını duyurdu. Açıklamada, 313 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, yaralı sayısının ise bin 990'a yükseldiği aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 20 çocuk bulunduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi. - GAZZE