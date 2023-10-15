İsrail'in saldırılarında 2 bin 329 Filistinli sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 2 bin 329 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 bin 42 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, İsrail'in 2014'teki 51 gün süren savaşta öldürdüğü sivil sayısının, son 8 günde öldürdüğü sivil sayısından daha az olduğunu vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 2 bin 329 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 bin 42 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, İsrail'in 2014'teki 51 gün süren savaşta öldürdüğü sivil sayısının, son 8 günde öldürdüğü sivil sayısından daha az olduğunu vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 bin 329 sivilin yaşamını yitirdiği, 9 bin 42 sivilin ise yaralandığı ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarıyla 'etkin temizlik' yaptığını vurgulayarak, "İsrail işgal güçlerinin sekiz gündür devam eden acımasız saldırıları sırasında öldürdükleri, 2014'teki savaşta 51 günde öldürdüklerinden daha fazladır. Bu da halkımıza karşı işledikleri suçların etnik temizliğe terfi ettiğini doğrulamaktadır" ifadelerine yer verdi.