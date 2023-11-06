İsrail'in saldırılarına rağmen Hamas hala Gazze'de hakim

İsrail'in şiddetli saldırılarına rağmen Hamas'ın hala Gazze'de kontrolü elinde tuttuğu bildirildi. İsrail ordusunun parçalama taktiği kullanarak ilerlediği ve Hamas'ın savunma tünelleri ağına güvendiği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, yaklaşık bir aydır İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin hala Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.

Haaretz'in kıdemli askeri uzmanlarından muhabir Amos Harel'in imzasıyla gazetede, " İsrail'in şiddetli saldırılarına rağmen Hamas hala Gazze'de hakim" başlığıyla bir analiz yayımlandı.

İsrail'in Gazze kentini fiilen kuşatmasıyla beraber Hamas mensupları ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmaların devam ettiğine yer verilen analizde, "İsrail ordusu, havadan da dahil olmak üzere büyük miktarda askeri güç eşliğinde, yavaş ve sistemli bir şekilde ilerleyen bir parçalama taktiği kullanıyor." denildi.

İsrail hava saldırılarının, genellikle kara kuvvetlerinin talimatları doğrultusunda küçük hata payları ile yalnızca birkaç dakika sürdüğü iddia edilen analizde, İsrail ordusunun açıklamalarının aksine, "Zayıf yönlerden birinin, kara operasyonunda birçok Hamas mensubunun öldürme yeteneğiyle ilgili olmaya devam ettiği" belirtildi.

Analizde, İsrailli üst düzey askerlerin, yüzlerce Hamaslının öldürüldüğüne ilişkin raporların "kesin ve yeterli olmadığı düşüncesi taşıdığına dikkati çekilerek, "Asıl zorluk, İsrail hükümeti ve ordusunun misyonu Hamas'ın yönetimini yok etmek ve askeri gücünü bertaraf olarak tanımlaması nedeniyle diğer faktörlerin yanı sıra misyonun tanımlanmasında yatmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de daha önce düzenlenen operasyonlara katılan komutanlar ve yedeklerin bu seferki yıkımın şiddetiyle daha önceki çatışmalarda yaşananlar arasında hiçbir karşılaştırma olmadığı yönündeki ifadelerine yer verilen analizde, bu hedefin yolunun tamamen belirsiz olduğu kaydedildi.

Analizde, İsrail ordusunun gerçek bir savaş durumu içinde olduğu ve sınırlı operasyonlara kalkışmadığı ifade edilerek, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde mahallelerin İsrail ordusunca tamamen yerle bir edildiği vurgulandı.

Hamas'ın taktiği

Hamas'ın, savunma tünelleri ağına güvendiği, savaşçılarını anti tank füzeleri fırlatmak için açıklıklardan gönderdiği ve İsrail ordusunun zırhlı araçlarının yakınına patlayıcı cihazlar yerleştirdiği belirtilen analizde, Hamas'ın aynı zamanda saldırılarında insansız hava araçları da kullandığı ifade edildi.

Analizde, "Bu durum birçok soruna yol açabilir. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyine büyük güçler getirdi ve çok sayıda zırhlı aracı ileri sürdü. Bu da yeraltında saklanan gerilla güçlerine karşı savaşta düşmana birçok hedef sağlıyor." denildi.

Mevcut durumda İsrail'in uyguladığı şiddetli baskıya rağmen belirgin bir baskısının olmadığına işaret edilen analizde, Hamas'ın hala aktif bir şekilde hakimiyetini ve faaliyetini sürdürdüğü vurgulandı.

Washington'un sabrı

Analizde, ABD'nin İsrail'in yürüttüğü operasyona ilişkin sabrının tükenmek üzere olduğu uyarısı yapılarak, "Uzun süren çatışmalar göz önüne alındığında Washington'un İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarına karşı sabrının azalmaya başladığı satır aralarında hissediliyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardımın girişine izin vermesi çağrısı hatırlatılan analizde, Blinken'ın Gazze'de insani bir felaket uyarısı yaptığı, savaşı durdurmanın İsrailli esirlerin serbest bırakma çabalarına yardımcı olacağını belirttiği aktarıldı.

Blinken, dün sürpriz bir şekilde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.