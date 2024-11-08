İsrail'in Saldırıları Tarihi Baalbek'i Tehdit Ediyor

ARKEOLOGLAR, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları nedeniyle tarihi dokunun zarar gördüğü konusunda uyardı.

Lübnan'ın doğusunda, dünya çapında tanınan Roma tapınaklarının bulunduğu Baalbek, iki bin yıldan fazla bir süredir Roma mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. İsrail'in çarşamba günü Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında Unesco Dünya Mirası alanının sadece birkaç metre ötesindeki alan zarar gördü. Arkeologlar bu saldırıların tarihi dokularda geri getirilemez tahribata yola açacağı konusunda uyardı.

Durham Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Graham Philip, "Baalbek, Lübnan'daki en büyük Roma alanıdır. Eğer burası bombalanırsa, geri getirilmesi imkansız bir kayıp olur. Bu, büyük bir kayıp ve suçtur" dedi.

Tiro ve Baalbek'teki Roma kalıntılarının zarar görüp görmediğine dair henüz bir kanıt bulunmazken, Lübnanlı arkeologlar savaşın bu tarihi alanlara çok yakın bir mesafede devam etmesinden endişe ediyor. Arkeolog Joanne Farchakh Bajjaly, Baalbek'teki tapınakların hedef alındığını ve bu bölgelerde Hizbullah'a ait bir tesis bulunmadığını belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri, yalnızca askeri hedefleri vurmaya odaklandıklarını ve hassas yapıların zarar görmesini engellemek için sıkı protokollere uyduklarını kaydetti. Açıklamada, her saldırının bu hassas yapılar için risk taşıyıp taşımadığının dikkatlice değerlendirildiği ve onay sürecinden geçtiği vurgulandı.