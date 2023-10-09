İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze Şeridi karanlığa gömüldü
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İsrail ve Hamas arasındaki saldırılar devam ederken, İsrail'in düzenlediği bombardıman nedeniyle Gazze Şeridi'nin büyük bölümü karanlığa gömüldü. Saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki elektrik altyapısı büyük hasar alırken, halk elektrik ihtiyacını jeneratörler ile sağlamaya çalışıyor. İsrail de Hamas'ın saldırıların ardından Gazze Şeridi'ne sağlanan elektrik akışını kesmişti.
- Gazze Şeridi karanlığa gömüldü
GAZZE - İsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin büyük bölümü karanlığa gömüldü.
İsrail ve Hamas arasındaki saldırılar devam ederken, İsrail'in düzenlediği bombardıman nedeniyle Gazze Şeridi'nin büyük bölümü karanlığa gömüldü. Saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki elektrik altyapısı büyük hasar alırken, halk elektrik ihtiyacını jeneratörler ile sağlamaya çalışıyor.
Öte yandan, İsrail de Hamas'ın saldırıların ardından Gazze Şeridi'ne sağlanan elektrik akışını kesmişti.