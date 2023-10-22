İsrail'in saldırıları sonucunda 4 bin 385 sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırıları sonucunda 4 bin 385 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında 1756 çocuk ve 967 kadın bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 4 bin 385 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13 bin 561 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlemeye devam ettiği hava saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 4 bin 385 sivilin arasında 1756 çocuğun ve 967 kadının bulunduğu aktarıldı. Yaralı sayısı ise 13 bin 561 olarak açıklandı.