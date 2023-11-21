İsrail'in saldırıları sonucu tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

İsrail'in saldırıları sonucu kan gölüne dönen Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 107 kişilik kafile daha Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'na getirilen Türk vatandaşları Gazze'de yaşadıklarını anlattı.

İsrail'in kanlı saldırıları sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi. Refah Sınır Kapısından Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen 107 Türk vatandaşı tarifeli seferle İstanbul Havalimanı'na getirildi.

"Filistinli çocuklar füzeden ölmezse açlıktan ölüyor "

Arkadaşları ve akrabalarının Gazze'de kaldığını söyleyen Abdullah El Nur ile Muhammed El Nur isimli kardeşler, "Güvenli hiçbir yer yok. 45 gündür yollardayız. Hiç uyuyamıyoruz. Yemek yemiyoruz. Filistinli çocuklar füzelerden ölmezse açlıktan ölüyor. Arkadaşlarımız, akrabalarımız Gazze'de kaldı. Onlar için üzülüyoruz" dedi.

"Geride bıraktıklarım için üzülüyorum"

Tüm ailesinin Gazze'de kaldığını söyleyen Reyhan Bulut Jahjo ise, "Geride bıraktıklarım için üzülüyorum. Eşim orada kayınvalidem orada. Bütün ailem orada kaldı. Çocuklarımı tercih ederek buraya geldim. Çok şükür ki geldim. Orada vahşet yaşanıyor. İnsan parçaları gördüm. Hastanelerin bombalandı, okullar vuruldu. Ne ev kaldı, ne camiler kaldı. Camileri bile vurdular. Benim oturduğum yerde bir tane okul kalmadı" diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir Türk vatandaşı ise, "Benim abim, amcalarım, yengem, dayımlar bir sürü akrabam orada. Çıkışımız sağ olsun Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. 30 saattir yoldayız. Çok şey gördük orada kan ceset her şey var" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'ndaki VIP salonuna getirilen aralarında çok sayıda kadın, yaşlı ve çocukların olduğu grup; dinlendikten sonra AFAD yetkilileri tarafından kalacakları yerlere götürüldü. - İSTANBUL