İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki okulların yüzde 70'i yıkıldı

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu sivillerin sığındığı okulların yüzde 70'inin vurulduğunu açıkladı. Filistin Başkanlık Ofisi, saldırılar sonrası harabeye dönen Gazze'nin yıkımını gösteren bir görüntü paylaştı.

UNRWA, Gazze'de çoğunlukla sivillerin sığındığı okulların yüzde 70'inin İsrail'in saldırıları sonucunda yıkıldığını ve ağır hasar gördüğünü belirtti. İsrail ordusu en son 10 Ağustos'ta Gazze'nin Daraj bölgesinde bulunan El-Tabin okuluna hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Birçok lider ve uluslararası kurum yetkilisi saldırıyı kınayarak, uluslararası insani hukuk kurallarına aykırı olduğunu ifade etmişti. Filistin Başkanlık Ofisi, saldırılar sonrası harabeye dönen Gazze'nin yıkımını gösteren bir görüntü paylaşarak, "Bir BM ekibi, Gazze'nin kuzeyindeki büyük yıkımı enkazın arasında ilerleyerek belgeliyor ve bir zamanlar cıvıl cıvıl olan Gazze'nin İsrail'in acımasız savaşıyla nasıl çorak bir araziye dönüştüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.