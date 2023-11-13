İsrail'in saldırıları Şifa Hastanesi'nde can kaybına yol açtı

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde 3 hemşire hayatını kaybederken, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yakıtın tükendiği Şifa Hastanesi'nde hayatını kaybeden prematüre bebek sayısının 3'e yükseldiği duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 38 gündür devam ediyor. Bölgeyi yoğun bombardıman altına alan İsrail ordusu, hastane ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarını artırdı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girmesine izin vermemesi nedeniyle hastanelerin teker teker hizmet dışı kaldığı açıklanırken, hasta ve prematüre bebeklerin durumu konusunda büyük endişe duyuluyor. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan kayıtlara göre, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda 3 hemşire hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yakıtın tükendiği Şifa Hastanesi'nde hayatını kaybeden prematüre bebek sayısının 3'e yükseldiği duyuruldu.

"Biz siviliz, burada başka kimse yok"

Ayrıca, Şifa Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda oksijen üretim tesisi, su depoları, kardiyovasküler bölümü ve doğumhane olmak üzere birçok bölüm ve altyapı hasar gördü. İsrail'in "Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın faaliyet gösterdiği" iddiasını yalanlayan cerrahi şefi Dr. Marwan Abu Saada, "Biz siviliz. Ben doktorum. Burada sağlık görevlileri, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar var. Başka kimse yok" ifadelerini kullandı.

"Onlarca prematüre bebek güvenli bir şekilde taşınamaz"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde bulunan prematüre bebeklerin "daha güvenli bir hastaneye nakledilmesi" teklifine cevap geldi. Filistinliler için Tıbbi Yardım CEO'su Melanie Ward, yeni doğan bebeklerin taşınmasının "karmaşık ve teknik bir süreç" olduğunu söyledi. Ward, "Ambulanslar ve özellikle bebekleri nakletmek için gerekli beceri ve donanıma sahip olanlar hastaneye ulaşamıyor. Bebekleri alabilecek kapasiteye sahip bir hastane yok. Bebeklerin güvenli bir şekilde nasıl taşınacağına dair hiçbir gösterge yok" dedi.

Yeni doğan bebekleri kurtarmak için İsrail'in yapması gereken tek güvenli seçeneğin saldırılarını durdurmak olduğunu belirten Ward, "Saldırıları ve kuşatmayı durdurarak, yakıtın hastaneye ulaşmasına izin vermek ve bu bebeklerin hayatta kalan ebeveynleriyle yeniden bir araya gelmesini sağlamak en güvenli seçenek" ifadelerini kullandı.

Şifa Hastanesi'nde en az 2 bin 300 kişi var

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde 600 ila 650 arasında yatan hasta, 200 ila 500 arasında sağlık çalışanı ve bin 500 yerinden edilmiş Filistinli dahil en az 2 bin 300 kişinin bulunduğu kaydedildi. - GAZZE