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İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a ulaştı

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'den tahliye edilen 87 Türkiye ve KKTC vatandaşı, Mısır üzerinden İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na inen vatandaşlar, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Havalimanında çay ve kurabiye ikramı yapılan vatandaşlar, pasaport kontrolünün ardından otobüslerle ayrıldı veya belirlenen otellere yerleştirildi.