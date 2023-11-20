İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Bosna Hersek vatandaşları Saraybosna'ya geldi

İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Bosna Hersek vatandaşları ve yakınları Saraybosna'ya geldi. Duygusal anlara sahne olan buluşmada, Bosna Hersek yetkilileri de hazır bulundu.

İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Bosna Hersek vatandaşları ile yakınları Saraybosna'ya geldi.

Bosna Hersek vatandaşları ve yakınlarından oluşan 26 kişilik grubun, başkent Saraybosna'daki havalimanında bekleyen yakınlarıyla buluşması duygulu anlara sahne oldu.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Rezaq Namoora ile Katar'ın Saraybosna Büyükelçisi Meshaal Ali Mohammad Abdullah Al Attiyah havalimanında hazır bulundu.

Konakovic, burada yaptığı açıklamada, "Bu hayatımın en zorlu işlerinden biriydi. Durum açık, tüm Bosna Hersek vatandaşları evlerine dönene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İşin en zor kısmının vatandaşların Bosna Hersek'e getirilmesi olduğunu dile getiren Bakan Hurtic de halen Gazze'de olan Bosna Hersek vatandaşlarının çıkarılması için çalıştıklarını ifade etti.

Katar'ın Saraybosna Büyükelçisi Al Attiyah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana ülkesinin gerilimi azaltmak, insani koridorlar açmak ve zorla yerinden edilmeyi önlemek amacıyla güçlü diplomatik çabalar gösterdiğine dikkat çekti.

"Gazze sokaklarında yalnızca ölümün sesi duyuluyor"

Gazze'den Saraybosna'da gelen vatandaşlardan Jamal Mosleh, "Durum çok zor ve tahliyemiz konusunda bizimle ilgilendikleri için Bosna Hersek'e ve özellikle Dışişleri Bakanlığına kişisel olarak minnettarım. Orada durum hala zor ve felaket. Gazze sokaklarında yalnızca ölümün sesi duyuluyor." dedi.

Mosleh, yakın arkadaşının İsrail'in saldırılarında öldürüldüğünü kaydederek, "En zoru kadınları ve çocukları parçalanmış görmek." ifadesini kullandı.

Semir El Barawy, Gazze'deki durumun çok zor olduğunu ifade ederek, "Durum felaket ve koşullar çok zor." diye konuştu.

"Ne uyuduğumuz zaman belli ne uyandığımız"

Bugün ülkeye ulaşan grupta kuzenleri ve kuzenlerinin ailelerinden oluşan 12 kişiyi karşılamaya gelen Filistin asıllı Bosna Hersek vatandaşı Imad Shehada, erkek kardeşi ve diğer aile bireylerinin halen Gazze'de olduğunu söyledi.

Shehada, erkek kardeşinin de Bosna Hersek'e gelmesini umduğunu ifade ederek, hamile olan kız kardeşinin saldırılarda yaralandığını belirtti.

Bosna Hersek'te Tıp Fakültesinde okuyan Saleh El Barawy ise ailesinden 11 kişiyi beklediğini kaydetti.

El Barawy, "Kız kardeşim, eşi ve iki çocuğu şu an Kahire'de güvende. Bosna Hersek'e insanların güvende olmasına yardım ettiği için teşekkür ederim." dedi.

Bosna Hersek'in Kahire Büyükelçisi Sabit Subasic'e katkılarından dolayı teşekkür eden El Barawy, "Ne uyuduğumuz zaman belli ne de uyandığımız ve ne yediğimizi de bilmiyoruz. Sabah kalkar kalkmaz telefona bakıyoruz. Yakınlarımıza ulaşabilirsek 5 saniye konuşup telefonu kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Gazze'den tahliye edilen 11 kişilik ikinci grubun da ileriki saatlerde Saraybosna'ya ulaşması bekleniyor.