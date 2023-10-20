İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinliler geri dönüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine gitmelerini istediği Filistinlilerin buradaki saldırılar nedeniyle geri dönmeye başladığını söyledi.

İsrail ordusunun kara harekatına başlaması beklenirken, siviller için henüz güvenli bölge oluşturulmadı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere güneye gitmeleri çağrısı yapmasının ardından bölgedeki çatışmaların ve bombardımanların artması insani krizi derinleştirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun güney bölgeleri de dahil olmak üzere Gazze genelindeki şiddetli saldırılarının devam etmesinden endişe duyuyoruz. Güneydeki son derece zorlu yaşam şartlarıyla birleşen saldırılar, devam eden şiddetli bombardımana rağmen bazılarını kuzeye dönmeye zorlamış gibi görünüyor" dedi.

İnsan hakları ofisinin bazı Filistinlilerin kuzeye geri dönmek istediklerine ilişkin bilgiler aldığını belirten Shamdasani, Filistinli sivillerin kendi evlerinde ölmek istediğini söylediğini aktardı.

Yardım kamyonları sınırda bekliyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır'daki Refah sınırının insani yardımların ulaştırılması için bugün açılması bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Refah Sınır Kapısı'nı açmayı ve insani yardım malzemesi taşıyan 20 kamyonun geçişine izin vermeyi kabul ettiğini ifade etmişti. Bölgeden elde edilen uydu görüntülerinde 55 insani yardım aracının sınır kapısına yaklaşık 500 metre uzaklıkta Gazze Şeridi'ne geçmek için beklediği görüldü. Birçoğu yardım kuruluşlarına ait olduğu tahmin edilen 50 aracın da kapının açılmasını beklediği belirtildi.

İsrail ve Hamas arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'de İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yiyecek, su, yakıt ve elektrik vermeyi kesmişti. Birçok ülke lideri Gazze Şeridi'ne insani yardımların gönderilmesi için İsrail'e çağrıda bulunmuştu. - CENEVRE